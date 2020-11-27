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«Челси» будет вести переговоры по Алабе

27 Ноября 2020, 14:34,

Global Look Press

Агент Давида Алабы из «Баварии» Пихи Захави планирует зимой начать переговоры с «Челси». Об этом в Twitter сообщает журналист авторитетного немецкого Bild Кристиан Фальк. Он отмечает, что в списке агента также находится «ПСЖ».

Напомним, Алаба не смог договориться с «Баварией» о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение австрийца истекает в конце текущего сезона. Судя по настрою мюнхенцев, они предпочитают продать игрока зимой, а не расстаться c ним бесплатно летом.

Всего за «Баварию» Давид Алаба провёл 398 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 49 результативных передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, ПСЖ, Давид Алаба, Трансферы футбола - зима 2021
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