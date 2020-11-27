Уилшер может продолжить карьеру в Шотландии

Английский полузащитник Джек Уилшер, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии. Об этом информирует издание The Sun.

Заполучить 28-летнего футболиста в свои ряды хочет «Глазго Рейнджерс». Ожидается, что в скором времени стороны проведут встречу, на которой подпишут трудовое соглашение.

Уилшер играл за «Вест Хэм» с 2018-го по 2020-й год, после чего «молотобойцы» расторгли контракт с хавбеком. Джек выступал в составе «Арсенала» с 2008-го по 2018-й год. В составе сборной Англии он провел 34 матча и забил два гола.

В прошлом сезоне АПЛ хавбек сыграл восемь поединков.