«Челси» хочет усилиться защитником «Атлетико»

Защитник сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может сменить испанский чемпионат на английскую Премьер-лигу, об этом рапортует портал Goal.

Согласно сведениям источника, 25-летний уругвайский футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Хименес выступает в составе «матрасников» с 2013-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не продал Хименеса в «Манчестер Сити» за 85 миллионов евро.