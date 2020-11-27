«Челси» хочет усилиться защитником «Атлетико»

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27 Ноября 2020, 09:57,
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Защитник сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может сменить испанский чемпионат на английскую Премьер-лигу, об этом рапортует портал Goal.
Согласно сведениям источника, 25-летний уругвайский футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Хименес выступает в составе «матрасников» с 2013-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании защитник принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» не продал Хименеса в «Манчестер Сити» за 85 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - зима 2021, Хосе Хименес