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«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

27 Ноября 2020, 08:36,

Global Look Press

Голландский полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» планируют арендовать голландца с правом последующего выкупа. Также не исключен вариант обмена игроками между клубами.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрел ван де Бека у амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2025-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Донни ван де Бек
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Underdog
27 Ноября 2020, 09:25

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