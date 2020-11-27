«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

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27 Ноября 2020, 08:36,
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Голландский полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортует издание Calciomercato.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» планируют арендовать голландца с правом последующего выкупа. Также не исключен вариант обмена игроками между клубами.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрел ван де Бека у амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2025-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Донни ван де Бек
Зачем покупали?