«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Голландский полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортует издание Calciomercato.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» планируют арендовать голландца с правом последующего выкупа. Также не исключен вариант обмена игроками между клубами.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» приобрел ван де Бека у амстердамского «Аякса» за 40 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2025-го года.