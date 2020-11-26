Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Болельщики некоторых клубов АПЛ смогут посетить матчи уже на следующей неделе

26 Ноября 2020, 19:07,

Depositphotos

Английские болельщики вернутся на стадионы в скором времени.

Как сообщает Daily Mail, Англия была разделена на три уровня. В регионе третьего уровня нельзя будет впускать болельщиков на стадион, в регионе второго уровня будет разрешено впустить до 2000 человек, а третьего уровня – до 4000 болельщиков.

Отметим, что Лондон находится на втором уровне, таким образом, болельщики «Арсенала» смогут посетить матч своего клуба в Лиге Европы. 3 декабря «канониры» сыграют с «Рапидом».

Что касается английской Премьер-лиги, то до 2000 болельщиков смогут посетить следующие матчи: «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» – «Саутгемптон», «Тоттенхэм» – «Арсенал» и «Челси» – «Лидс».

Изменения вступят в силу со следующей недели.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Апл
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