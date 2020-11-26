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Динь может пропустить несколько месяцев из-за травмы

26 Ноября 2020, 17:34,

УЕФА

Защитник «Эвертона» Люка Динь получил травму на тренировке клуба.

Как сообщает журналист Пол Джойс в «Твиттере», футболист повредил лодыжку. В «Эвертоне» считаю полученную Динем травму серьёзной, ожидается, что он может пропустить порядка двух месяцев.

27-летний француз в нынешнем сезоне сыграл одиннадцать матчей за «Эвертон» во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

После девяти туров «Эвертон» с шестнадцатью очками занимает пятое место в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Тоттенхэма» на четыре очка.

В субботу, 28 ноября, «Эвертон» на своем поле примет «Лидс».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Люка Динь
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