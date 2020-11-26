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Нани: «Этот сезон может стать особенным для «Манчестер Юнайтед»

26 Ноября 2020, 13:55,

УЕФА

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани рассказал, что по-прежнему следит за «Манчестер Юнайтед», за который португалец выступал ранее.

«Я до сих пор смотрю все игры «Манчестер Юнайтед». Я всегда болею за этот клуб. Сейчас интересно смотреть за «манкунианцами». Мне очень нравится, как они играют.

Очевидно, что в самом начале сезона было несколько плохих результатов, но я уверен, что команда будет становиться лучше и лучше. Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» может провести особенный сезон», - цитирует Нани пресс-служба «манкунианцев».

«Манчестер Юнайтед» с тринадцатью очками занимает десятое место в АПЛ, имея один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Луиш Нани
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