«Эвертон» - главный претендент на Хедиру

Стал известен главный претендент на полузащитника туринского «Ювентуса» Сами Хедиру. Как сообщает издание Calciomercato, 33-летний немецкий хавбек хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, самые высокие шансы заполучить опытного игрока имеет «Эвертон». Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти ранее заявлял, что хотел бы подписать своего бывшего подопечного. Итальянский специалист работал с Хедирой в мадридском «Реале».

Действующий трудовой договор полузащитника со «старой синьорой» истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А Хедира на поле не появлялся.