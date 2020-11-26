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«Эвертон» - главный претендент на Хедиру

26 Ноября 2020, 10:02,

Global Look Press

Стал известен главный претендент на полузащитника туринского «Ювентуса» Сами Хедиру. Как сообщает издание Calciomercato, 33-летний немецкий хавбек хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По данным источника, самые высокие шансы заполучить опытного игрока имеет «Эвертон». Главный тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти ранее заявлял, что хотел бы подписать своего бывшего подопечного. Итальянский специалист работал с Хедирой в мадридском «Реале».

Действующий трудовой договор полузащитника со «старой синьорой» истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне Серии А Хедира на поле не появлялся.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021
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