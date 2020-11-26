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Моуринью отреагировал на смерть Марадоны

26 Ноября 2020, 09:34,

Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника лондонского «Тоттенхэма», выразил соболезнования в связи со смертью легенды аргентинского футбола Диего Армандо Марадоны.

«Дон Диего, приятель, скучаю по тебе», - гласит сообщение 57-летнего специалиста.

Диего Армандо скончался в среду, 25-го ноября. Ему было 60 лет. Легендарный футболист ушел из жизни из-за остановки сердца.

Добавим, что Марадона провел в составе национальной команды 91 матч, отметившись 34 результативными ударами. В 1986 году форвард вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, состоявшийся в Мексике.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Диего Марадона
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