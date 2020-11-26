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«Он сделал футбол лучше»: реакция Гвардиолы на смерть Марадоны

26 Ноября 2020, 08:09,

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Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«Примерно год назад я увидел баннер в Аргентине, на котором было написано «Не имеет значения, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно то, что ты сделал для нас всех». Эта надпись наглядно отражает то, что Марадона сделал для всех нас. Он сделал футбол лучше», - передает слова испанского тренера издание Sky Sports.

Диего умер в среду, 25-го ноября. Ему было 60 лет. Легендарный игрок скончался из-за остановки сердца.

Марадона сыграл за сборную Аргентины 91 матч и забил 34 гола. В составе команды Диего выиграл чемпионат мира, состоявшийся в Мексике.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола, Диего Марадона
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