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Клопп – о матче в субботу днём: «Это преступление»

26 Ноября 2020, 01:45,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это был не самый лучший матч. Обе команды ничего не показывали до того момента, пока «Аталанта» не забила гол.

Заслуженное поражение в сложной игре. Судья свистел нечасто – это усложняло ситуацию для обеих сторон. В такой напряженной игре иногда нужны перерывы.

Проще отметить что-то хорошее в игре. У нас были моменты, но реальными шансами их назвать сложно.

Вы хотите, чтобы мы играли в субботу в 12:30 – это преступление. Это не имеет никакого отношения к результату, но поздравляю вас с таким решением», - цитирует Клоппа BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Юрген Клопп, Аталанта
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