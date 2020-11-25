«Манчестер Сити» и де Брёйне начали переговоры о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне с большой долей вероятности продлит контракт с английским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», официальные переговоры уже начались. «Манчестер Сити» уже подготовил новый контракт для своего футболиста. Игрок очень хочет остаться. Кевин ведёт переговоры без агента, потому что он счастлив в клубе и полностью доверяет «горожанам».

29-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года, а его действующее соглашение с «горожанами» действует до конца сезона-2022/23. Трансфсерная стоимость де Брёйне оценивается в 120 миллионов евро.