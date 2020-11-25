Манджукич отклонил предложения «Астон Виллы» и «Болоньи»

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25 Ноября 2020, 21:17,
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Хорватский нападающий Марио Манджукич продолжает находиться в поисках клуба.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Манджукичу поступали предложения от «Астон Виллы» и «Болоньи», на оба он ответил отказом.
На данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента, последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле нынешнего года.
В летнее трансферное окно неоднократно сообщалось о том, что Манджукич близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом», но в последний момент сделка между сторонами сорвалась.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Болонья, Астон Вилла, Марио Манджукич