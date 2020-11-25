Манджукич отклонил предложения «Астон Виллы» и «Болоньи»

Хорватский нападающий Марио Манджукич продолжает находиться в поисках клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Манджукичу поступали предложения от «Астон Виллы» и «Болоньи», на оба он ответил отказом.

На данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента, последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле нынешнего года.

В летнее трансферное окно неоднократно сообщалось о том, что Манджукич близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом», но в последний момент сделка между сторонами сорвалась.