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Манджукич отклонил предложения «Астон Виллы» и «Болоньи»

25 Ноября 2020, 21:17,

twitter.com

Хорватский нападающий Марио Манджукич продолжает находиться в поисках клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, Манджукичу поступали предложения от «Астон Виллы» и «Болоньи», на оба он ответил отказом.

На данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента, последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле нынешнего года.

В летнее трансферное окно неоднократно сообщалось о том, что Манджукич близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом», но в последний момент сделка между сторонами сорвалась.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Болонья, Астон Вилла, Марио Манджукич
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