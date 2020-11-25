Агенты предложили Гарая «Ливерпулю»

Аргентинский защитник Эсекиэль Гарай был предложен «Ливерпулю».

Как рассказал журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, английский клуб отказался подписывать контракт с Гараем. В «Ливерпуле» считают, что Гарай по своим качествам не подходит к клубу. Англичане не спешат форсировать события и спокойно анализируют трансферный рынок. Отмечается, что главной целью «Ливерпуля» является продление контрактов со своими футболистами.

Напомним, что сразу несколько основных защитников «Ливерпуля» восстанавливаются от травм.

34-летний Гарай находится в статусе свободного агента, последним его клубом была «Валенсия».