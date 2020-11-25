Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агенты предложили Гарая «Ливерпулю»

25 Ноября 2020, 20:57,

twitter.com

Аргентинский защитник Эсекиэль Гарай был предложен «Ливерпулю».

Как рассказал журналист Фабрицио Романо в своем подкасте, английский клуб отказался подписывать контракт с Гараем. В «Ливерпуле» считают, что Гарай по своим качествам не подходит к клубу. Англичане не спешат форсировать события и спокойно анализируют трансферный рынок. Отмечается, что главной целью «Ливерпуля» является продление контрактов со своими футболистами.

Напомним, что сразу несколько основных защитников «Ливерпуля» восстанавливаются от травм.

34-летний Гарай находится в статусе свободного агента, последним его клубом была «Валенсия».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Эсекиэль Гарай
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола