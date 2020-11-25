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Иско мечтает играть под руководством Гвардиолы

25 Ноября 2020, 20:41,

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Хавбек мадридского «Реала» Иско может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский футболист мечтает играть под руководством Пепа Гвадриолы, который на данный момент возглавляет «Манчестер Сити». Иско идеально подходит под философию Гвардиолы.

Помимо этого, отмечается, что главным фанатом Иско является итальянский тренер Массимилиано Аллегри. Испанский полузащитник может оказаться в клубе, в котором продолжит карьеру Аллегри.

28-летний Иско в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Реал» в чемпионате Испании, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Хосеп Гвардиола, Массимилиано Аллегри, Иско
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