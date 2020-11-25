«Челси» продлит контракт с Тьяго Силвой

Лондонский «Челси» готов предложить новый трудовой договор опытному бразильскому защитнику Тьяго Силве, об этом рапортует в своем «Твиттере» журналист Марко Контерио.

Согласно информации инсайдера, руководство английского топ-клуба намерено пролонгировать соглашение с 36-летним футболистом до завершения сезона-2021/2022.

Тьяго перебрался в стан «пенсионеров» на правах свободного агента. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до середины 2021-го года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел пять поединков, отметившись одной результативной передачей.