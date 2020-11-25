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Хадсон-Одои: «Наша команда играет здорово, хотим становиться ещё лучше»

25 Ноября 2020, 01:03,

Global Look Press

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои пообщался с прессой после победы над «Ренном» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Наша команда играет хорошо, но мы хотим становиться ещё лучше. Мне нужно использовать каждую возможность, которую я получаю. Я хочу продолжать забивать голы, помогать команде и усердно работать.

Забитый гол? Я знаю, что Маунт здорово прессингует соперника в середине поля, как только он получил мяч, то я понял, что нахожусь в хорошей позиции. Он отлично видит поле, после его передачи мне оставалось только реализовать момент.

Матч с «Тоттенхэмом»? Мы будем играть на победу, мы уверены себе, потому что показываем отличный футбол», - цитирует Хадсона-Одои BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Каллум Хадсон-Одои
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Комментарии (1)
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0
deathzetk
25 Ноября 2020, 01:37

С Маунтом хорошо создали гол, но команда выглядела очень слабо против Ренна. Будто игра против Арсенала или МЮ была, а не против Ренна

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