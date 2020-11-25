Хадсон-Одои: «Наша команда играет здорово, хотим становиться ещё лучше»

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои пообщался с прессой после победы над «Ренном» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Наша команда играет хорошо, но мы хотим становиться ещё лучше. Мне нужно использовать каждую возможность, которую я получаю. Я хочу продолжать забивать голы, помогать команде и усердно работать.

Забитый гол? Я знаю, что Маунт здорово прессингует соперника в середине поля, как только он получил мяч, то я понял, что нахожусь в хорошей позиции. Он отлично видит поле, после его передачи мне оставалось только реализовать момент.

Матч с «Тоттенхэмом»? Мы будем играть на победу, мы уверены себе, потому что показываем отличный футбол», - цитирует Хадсона-Одои BT Sport.