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Лэмпард: «Последние результаты «Ренна» не отражают того, как они хороши»

25 Ноября 2020, 00:52,

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ренном» (2:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что нам удалось выйти в следующий раунд за две игры до конца. Это был сложный матч против хорошей команды. Их последние игры не отражают того, как они хороши, это тяжелая победа.

Жиру? Он играет великолепно. Оливье не получает игровую практику, потому что Абрахам играет здорово. У меня есть два футболиста, которые борются за эту позицию. Это хорошая проблема.

Матч с «Тоттенхэмом» на выходных? Мы должны правильно расставить приоритеты, но мы понимаем, где мы находимся в чемпионате, так что в воскресенье нас ждёт большая игра против сильной команды», - цитирует Лэмпарда BT Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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