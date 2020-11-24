«Это стоило мне 500 фунтов, но я сдержал обещание»: Моуринью купил Регилону испанский деликатес

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24 Ноября 2020, 14:12,
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Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сделал новую публикацию в Instagram. Португальский специалист запечатлён на фотографии рядом с футболистом Серхио Регилоном. Также на фото можно заметить хамон – испанский деликатес, представляющий собой сыровяленый свиной окорок.
«Это стоило мне 500 фунтов, но я сдержал обещание», - подписал фотографию Моуринью.
После девяти сыгранных туров «Тоттенхэм» делит лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги с «Ливерпулем». В прошедших матчах команды раздобыли по двадцать зачётных баллов.
В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Серхио Регилон
ммда... Если бы со мной кто-нибудь поспорил, что к 10 туру Шпоры будут на 1 месте, я бы тоже проспорил хамон)