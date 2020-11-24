«Это стоило мне 500 фунтов, но я сдержал обещание»: Моуринью купил Регилону испанский деликатес

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сделал новую публикацию в Instagram. Португальский специалист запечатлён на фотографии рядом с футболистом Серхио Регилоном. Также на фото можно заметить хамон – испанский деликатес, представляющий собой сыровяленый свиной окорок.

«Это стоило мне 500 фунтов, но я сдержал обещание», - подписал фотографию Моуринью.

После девяти сыгранных туров «Тоттенхэм» делит лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги с «Ливерпулем». В прошедших матчах команды раздобыли по двадцать зачётных баллов.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» на выезде.