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Конте хочет переманить Жиру в «Интер»

24 Ноября 2020, 12:27,

Global Look Press

Форвард сборной Франции Оливье Жиру, выступающий за лондонский «Челси», по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера». Об этом сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, «нерадзурри» предпримут попытку подписать опытного голеадора в зимнее трансферное окно. На этом переходе настаивает главный тренер команды Антонио Конте.

Ранее СМИ сообщили, что рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард не заинтересован в расставании с Жиру и хочет сохранить форварда на «Стэмфорд Бридж».

В текущем сезоне Оливье сыграл семь матчей на клубном уровне и забил один гол. Контракт нападающего с «пенсионерами» истекает летом следующего года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
24 Ноября 2020, 12:44

Да, прекрасно. Главное бы подороже...

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