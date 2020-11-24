Конте хочет переманить Жиру в «Интер»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру, выступающий за лондонский «Челси», по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера». Об этом сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, «нерадзурри» предпримут попытку подписать опытного голеадора в зимнее трансферное окно. На этом переходе настаивает главный тренер команды Антонио Конте.

Ранее СМИ сообщили, что рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард не заинтересован в расставании с Жиру и хочет сохранить форварда на «Стэмфорд Бридж».

В текущем сезоне Оливье сыграл семь матчей на клубном уровне и забил один гол. Контракт нападающего с «пенсионерами» истекает летом следующего года.