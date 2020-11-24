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Лэмпард хочет сохранить Жиру в «Челси»

24 Ноября 2020, 10:25,

twitter.com

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что намерен сохранить в команде французского форварда Оливье Жиру.

«У меня есть планы относительно Жиру. Оливье является важным звено нашей команды. Он много играл в прошлом сезоне и приносил нам пользу. Я уверен, что этот футболист пригодится «Челси» в будущем, поэтому хочу его сохранить», - передает слова 42-летнего специалиста издание Mirror.

В сезоне-2020/2021 Жиру провел семь поединков во всех клубных турнирах, отметившись одним забитым мячом. Его действующий трудовой договор с «пенсионерами» истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Оливье Жиру
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