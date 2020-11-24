Де Брёйне согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

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24 Ноября 2020, 09:28,
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Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне принял решение пролонгировать сотрудничество с «Манчестер Сити». Согласно информации портала Goal, 29-летний футболист провел переговоры с руководством манкунианцев и договорился о новом контракте.
Ожидается, что в ближайшее время стороны поставят подписи под долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до лета 2025-го года. По условиям соглашения, клуб увеличит заработную плату плеймейкера.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2023-го года.
Де Брёйне защищает цвета манкунианцев с 2015-го года. В нынешнем сезоне АПЛ Кевин сыграл семь матчей, отметившись голом и тремя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне