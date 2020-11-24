Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Брёйне согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

24 Ноября 2020, 09:28,

Instagram

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне принял решение пролонгировать сотрудничество с «Манчестер Сити». Согласно информации портала Goal, 29-летний футболист провел переговоры с руководством манкунианцев и договорился о новом контракте.

Ожидается, что в ближайшее время стороны поставят подписи под долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до лета 2025-го года. По условиям соглашения, клуб увеличит заработную плату плеймейкера.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2023-го года.

Де Брёйне защищает цвета манкунианцев с 2015-го года. В нынешнем сезоне АПЛ Кевин сыграл семь матчей, отметившись голом и тремя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола