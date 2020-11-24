Гвардиола обозначил главную трансферную цель «Манчестер Сити»

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24 Ноября 2020, 09:21,
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, недавно продливший контракт с клубом, решил усилить атакующую линию своей команды. По сообщениям The Independent, испанский специалист заинтересован в подписании форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Источник утверждает, что Гвардиола обозначил 27-летнего бомбардира как приоритетную цель для «горожан». Кейн может согласиться на смену клубной прописки, если «Тоттенхэм» по итогам сезона останется без трофеев.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн провел девять матчей, отметившись семью забитыми мячами и девятью ассистами. Его действующий контракт истекает летом 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Гарри Кейн, Трансферы футбола - зима 2021