Гвардиола обозначил главную трансферную цель «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, недавно продливший контракт с клубом, решил усилить атакующую линию своей команды. По сообщениям The Independent, испанский специалист заинтересован в подписании форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Источник утверждает, что Гвардиола обозначил 27-летнего бомбардира как приоритетную цель для «горожан». Кейн может согласиться на смену клубной прописки, если «Тоттенхэм» по итогам сезона останется без трофеев.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн провел девять матчей, отметившись семью забитыми мячами и девятью ассистами. Его действующий контракт истекает летом 2024-го года.