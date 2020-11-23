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Артета обеспокоен результативностью «Арсенала»

23 Ноября 2020, 23:58,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обеспокоен результативностью своей команды.

«Меня беспокоит, что мы мало забиваем. Нам нужны голы, нужно много голов, чтобы выигрывать матчи и стать лучшей командой, которой мы хотим быть. Без голов невозможно играть в футбол, независимо от того, как хорошо мы играем в обороне», - цитирует Артету «Твиттер» Route One Football.

В девяти матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» забил лишь девять голов и по этому показателю является одной из лучших команд в лиге.

На данный момент «Арсенал» с тринадцатью очками занимает двенадцатое место в чемпионате Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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