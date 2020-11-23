Артета обеспокоен результативностью «Арсенала»

|
23 Ноября 2020, 23:58,
|
|
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обеспокоен результативностью своей команды.
«Меня беспокоит, что мы мало забиваем. Нам нужны голы, нужно много голов, чтобы выигрывать матчи и стать лучшей командой, которой мы хотим быть. Без голов невозможно играть в футбол, независимо от того, как хорошо мы играем в обороне», - цитирует Артету «Твиттер» Route One Football.
В девяти матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» забил лишь девять голов и по этому показателю является одной из лучших команд в лиге.
На данный момент «Арсенал» с тринадцатью очками занимает двенадцатое место в чемпионате Англии.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета