Клопп: «Не уверен, что мы закончим сезон с 11 футболистами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал телевидение за календарь матчей своей команды. Об этом немецкий специалист заявил в интервью Sky Sports. Ему не нравится то, что «красным» предстоит сыграть в среду против «Аталанты» в Лиге чемпионов, а затем выйти на матч с «Брайтоном» в субботу в 12:30 по местному времени.

- Телевещателям следует договориться между собой. Если мы продолжим играть в среду, а затем днем в субботу, я не уверен, что мы закончим сезон с 11 футболистами. Нам говорят: применяйте ротацию. Но за счет кого? У нас есть игроки атаки, но остальные - дети. Если же мне снова будут говорить о контрактах, я озверею, ведь они заключались не под условия ковидного сезона. Всё изменилось, весь мир изменился, - заявил Клопп.

Несмотря на все трудности, «Ливерпуль» лидирует в АПЛ вместе с «Тоттенхэмом».