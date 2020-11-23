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«Лидс» и «Брайтон» хотят арендовать вратаря «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2020, 13:41,

Евро-Футбол.Ру

Голкипер Дин Хендерсон, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», имеет два варианта продолжения карьеры, рапортует издание The Sun.

Согласно информации источника, в услугах 23-летнего вратаря заинтересованы «Лидс» и «Брайтон». Оба клуба хотят арендовать футболиста до завершения текущего сезона. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в августе Хендерсон подписал новый долгосрочный контракт с «красными дьяволами», который рассчитан до лета 2025-го года.

В сезоне-2019/2020 Дин выступал на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед». Голкипер провел 36 матчей в АПЛ и пропустил 30 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Брайтон, Лидс, Трансферы футбола - зима 2021, Дин Хендерсон
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