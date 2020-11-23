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Лэмпард заинтересован в возвращении Баркли

23 Ноября 2020, 13:27,

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Хавбек Росс Баркли, выступающий в аренде за бирмингемскую «Астон Виллу», останется в лондонском «Челси» по окончании текущего сезона. Об этом информирует портал Goal.

По данным источника, главный тренер «пенсионеров» Фрэнк Лэмпард доволен выступлениями полузащитника за «Астон Виллу». Раньше будущее Баркли в лондонском коллективе было под вопросом, однако теперь наставник рассчитывает, что Росс продолжит защищать цвета клуба после окончания срока аренды.

Хавбек перебрался в бирмингемскую команду 30-го сентября. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Баркли провел восемь матчей, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Росс Баркли
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