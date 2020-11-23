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Венгер: «Расслабляюсь, когда наблюдаю за страданиями других тренеров»

23 Ноября 2020, 11:37,

Depositphotos

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что расслабляется, когда наблюдает за неудачами других тренеров.

«Расслабляюсь, когда вижу, как другие наставники страдают. В такие моменты я думаю: «Пришла твоя очередь, друг».

Я по-прежнему получаю удовольствие от футбола. Люблю смотреть матчи, когда нахожусь на расстоянии. Это очень непредсказуемый вид спорта. Каждый следующий поединок может иметь свой уникальный сценарий», - приводит слова французского специалиста издание Daily Mail.

Напомним, что Венгер занимал пост главного тренера «канониров» с 1996-го по 2018-й год. В настоящий момент Арсен работает руководителем отдела развития в ФИФА, он отвечает за рост и продвижение футбола во всем мире.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсен Венгер
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