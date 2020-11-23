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Каррагер: «Роджерс - лучший британский тренер»

23 Ноября 2020, 10:17,

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере «Лестера» Брендане Роджерсе.

«Я считаю Роджерса лучшим британским тренером. Вы можете сказать, что его опыт в «Ливерпуле» был не самым успешным, однако я так не думаю. Брендан был близок к чемпионскому титулу.

Не исключаю, что после «Лестера» он может занять пост наставника «Арсенала» или «Челси». Роджерс наверняка получит предложение от топ-клуба АПЛ или от сборной Англии», - приводит слова Каррагера MailSport.

После девяти туров чемпионата Англии «Лестер» под руководством Роджерса занимает четвертое место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Брендан Роджерс, Джейми Каррагер
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