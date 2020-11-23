Вейналдум сыграл 200 матчей за «Ливерпуль»

Голландский хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум принял участие в поединке девятого тура английской Премьер-лиги против «Лестера». Встреча завершилась уверенной победой мерсисайдцев со счетом 3:0.

Как сообщила пресс-служба клуба, 30-летний полузащитник провел 200-й матч в составе команды. 150 из них Джорджиньо сыграл в рамках чемпионата Англии.

Напомним, что Вейналдум защищает цвета «Ливерпуля» с 2016-го года, перебравшись из «Ньюкасла». Его контракт с мерсисайдцами истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Премьер-лиги голландец принял участие в девяти встречах, не отметившись результативными действиями.