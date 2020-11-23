«Манчестер Сити» хотел купить Лукаку, но не выполнил требование «Интера»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», в минувшее трансферное окно находился в сфере интересов «Манчестер Сити». Об этом рапортует издание The Telegraph.

Сделка не состоялась, поскольку «нерадзурри» затребовали за переход 27-летнего бельгийца 105 миллионов евро. «Горожане» готовы были потратить на покупку Лукаку не более 78,5 миллиона.

Напомним, что «Интер» купил Ромелу у «Манчестер Юнайтед» летом 2019-го года за 83 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку принял участие в семи поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.