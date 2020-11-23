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Кунде: «Я общался с Гвардиолой, но переход не состоялся»

23 Ноября 2020, 00:18,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал, что мог оказаться в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Я общался с Гвардиолой по телефону. Мы общались на испанском языке. Это было здорово. Я хотел перейти в «Манчестер Сити», мне были предоставлены гарантии, что я буду играть. Но переход не состоялся.

Сейчас моей целью является выступление на чемпионате Европы. Это именно то, что мною движет. Я думаю об этом каждый день», - цитирует Кунде Canal.

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб предлагал за Кунде порядка семидесяти миллионов евро, но эта сумма не устроила «Севилью».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Жюль Кунде
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