Кунде: «Я общался с Гвардиолой, но переход не состоялся»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал, что мог оказаться в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Я общался с Гвардиолой по телефону. Мы общались на испанском языке. Это было здорово. Я хотел перейти в «Манчестер Сити», мне были предоставлены гарантии, что я буду играть. Но переход не состоялся.

Сейчас моей целью является выступление на чемпионате Европы. Это именно то, что мною движет. Я думаю об этом каждый день», - цитирует Кунде Canal.

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб предлагал за Кунде порядка семидесяти миллионов евро, но эта сумма не устроила «Севилью».