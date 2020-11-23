Кунде: «Я общался с Гвардиолой, но переход не состоялся»

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23 Ноября 2020, 00:18,
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде рассказал, что мог оказаться в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
«Я общался с Гвардиолой по телефону. Мы общались на испанском языке. Это было здорово. Я хотел перейти в «Манчестер Сити», мне были предоставлены гарантии, что я буду играть. Но переход не состоялся.
Сейчас моей целью является выступление на чемпионате Европы. Это именно то, что мною движет. Я думаю об этом каждый день», - цитирует Кунде Canal.
Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб предлагал за Кунде порядка семидесяти миллионов евро, но эта сумма не устроила «Севилью».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Жюль Кунде