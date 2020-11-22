Хендерсон попросит руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в аренду

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22 Ноября 2020, 22:47,
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает The Sun, англичанин планирует попросить клуб отпустить его в аренду. Интерес к Хендерсону проявляют «Лидс» и «Брайтон». Отметим, что желание Хендерсона покинуть «Манчестер Юнайтед» связано с отсутствием игровой практики, которая ему необходима для попадания в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, запланированный на следующее лето.
23-летний голкипер в нынешнем сезоне сыграл лишь три матча за «Манчестер Юнайтед». Хендерсон является воспитанником «манкунианцев», а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Дин Хендерсон