Хендерсон попросит руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в аренду

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, англичанин планирует попросить клуб отпустить его в аренду. Интерес к Хендерсону проявляют «Лидс» и «Брайтон». Отметим, что желание Хендерсона покинуть «Манчестер Юнайтед» связано с отсутствием игровой практики, которая ему необходима для попадания в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, запланированный на следующее лето.

23-летний голкипер в нынешнем сезоне сыграл лишь три матча за «Манчестер Юнайтед». Хендерсон является воспитанником «манкунианцев», а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.