Анчелотти: «Не ожидал такой стабильности от Калверта-Льюина»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Доминик Калверт-Льюин после победы над «Фулхэмом» (3:2).

«На данный момент Калверт-Льюин сосредоточен на игре в чужой штрафной площади. Доминик готов принять каждый мяч, который приходит в чужую штрафную. Если честно, то я не ожидал такой стабильности от Калверта-Льюина в этот период.

Золотая бутса? Будет хорошо, если он выиграет эту награду, много забитых голов – это здорово для команды. Я верю в него. Но главная задача – это высокое место в турнирной таблице, которое мы хотим занять», - цитирует Анчелотти Sky Sports.