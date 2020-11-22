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Анчелотти: «Не ожидал такой стабильности от Калверта-Льюина»

22 Ноября 2020, 20:15,

Global Look Press

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Доминик Калверт-Льюин после победы над «Фулхэмом» (3:2).

«На данный момент Калверт-Льюин сосредоточен на игре в чужой штрафной площади. Доминик готов принять каждый мяч, который приходит в чужую штрафную. Если честно, то я не ожидал такой стабильности от Калверта-Льюина в этот период.

Золотая бутса? Будет хорошо, если он выиграет эту награду, много забитых голов – это здорово для команды. Я верю в него. Но главная задача – это высокое место в турнирной таблице, которое мы хотим занять», - цитирует Анчелотти Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Доминик Калверт-Льюин
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