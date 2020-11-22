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​Матич знает, чего не хватает «Манчестер Юнайтед»

22 Ноября 2020, 16:56,

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич считает, что команде нужно больше атаковать, чтобы решать вопрос с победителем матча как можно скорее.

«Когда мы забиваем первый гол, то должны продолжать в том же духе и пытаться как можно скорее закрыть игру. Мы должны стать лучше в этом плане.

В каждой команде Премьер-лиги есть качество, каждая команда опасна. Счёта 1:0 недостаточно. «Вест Бромвич» нам чуть не забил, когда мяч попал в перекладину. Нужно убедиться, что в следующий раз у нас будет больше концентрации в атаке, и мы будем убивать игру как можно раньше.

«Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать титулы, наша цель – быть на первом месте. Сделаем всё ради этого», - сказал Матич клубному телевидению.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Неманья Матич
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