Дубль Калверт-Льюинна помог «Эвертону» обыграть «Фулхэм»

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22 Ноября 2020, 16:53,
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В девятом туре АПЛ «Эвертон» после трёх поражений кряду гостил у аутсайдеров из «Фулхэма». Доминик Калверт-Льюинн оформил дубль за треть матча, а Абдулай Дукуре поддержал его почин. При счете 1:3 лондонцы отыграли один мяч после удара Рубена Лофтус-Чика, а за минуту до этого Иван Кавалейру пробил с 11 метров над воротами. Добыть ничью «Фулхэм» не смог - 2:3. «Ириски» вышли на шестое место.
Протокол игры
|1' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
|(1:1) Рид Бобби 15'
|29' Калверт-Льюин Доминик (1:2)
|35' Дукуре Абдулай (1:3)
|(2:3) Лофтус-Чик Рубен 70'
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Робинсон Энтони • 56'Лемина Марио 69' ( Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 69') • Рид Харрисон • Кавалейру Иван • Кэрни Том 58' ( Лофтус-Чик Рубен ( 58') • Лукмен Адемола • Рид Бобби 29' 58' ( Митрович Александр ( 58')
Запасные: Родак Марек • Брайан Джо • Одои Денис • Рим Тим
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Мина Йерри • Кин Майкл • Динь Люка • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес • Айуоби Алекс • Родригес Хамес 74' ( Дэйвис Том ( 74') • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон 76' ( Сигурдссон Гильфи ( 76')
Запасные: Тосун Дженк • Гомеш Андре • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Холгейт Мэйсон
22 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Фулхэм, Доминик Калверт-Льюин