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Дубль Калверт-Льюинна помог «Эвертону» обыграть «Фулхэм»

22 Ноября 2020, 16:53,

Евро-Футбол.Ру

В девятом туре АПЛ «Эвертон» после трёх поражений кряду гостил у аутсайдеров из «Фулхэма». Доминик Калверт-Льюинн оформил дубль за треть матча, а Абдулай Дукуре поддержал его почин. При счете 1:3 лондонцы отыграли один мяч после удара Рубена Лофтус-Чика, а за минуту до этого Иван Кавалейру пробил с 11 метров над воротами. Добыть ничью «Фулхэм» не смог - 2:3. «Ириски» вышли на шестое место.

Протокол игры  
Фулхэм 2:3 Эвертон
    1' Калверт-Льюин Доминик (0:1)
(1:1) Рид Бобби 15'    
    29' Калверт-Льюин Доминик (1:2)
    35' Дукуре Абдулай (1:3)
(2:3) Лофтус-Чик Рубен 70'    
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Робинсон Энтони   56' Лемина Марио   69' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (   69') Рид Харрисон Кавалейру Иван Кэрни Том   58' (Лофтус-Чик Рубен (   58') Лукмен Адемола Рид Бобби   29'   58' (Митрович Александр (   58')
Запасные: Родак Марек Брайан Джо Одои Денис Рим Тим
Пикфорд Джордан Годфри Бен Мина Йерри Кин Майкл Динь Люка Дукуре Абдулай Аллан Маркес Айуоби Алекс Родригес Хамес   74' (Дэйвис Том (   74') Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон   76' (Сигурдссон Гильфи (   76')
Запасные: Тосун Дженк Гомеш Андре Ольсен Робин Бернард Дуарте Холгейт Мэйсон
22 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Фулхэм, Доминик Калверт-Льюин
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