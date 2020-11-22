Дубль Калверт-Льюинна помог «Эвертону» обыграть «Фулхэм»

В девятом туре АПЛ «Эвертон» после трёх поражений кряду гостил у аутсайдеров из «Фулхэма». Доминик Калверт-Льюинн оформил дубль за треть матча, а Абдулай Дукуре поддержал его почин. При счете 1:3 лондонцы отыграли один мяч после удара Рубена Лофтус-Чика, а за минуту до этого Иван Кавалейру пробил с 11 метров над воротами. Добыть ничью «Фулхэм» не смог - 2:3. «Ириски» вышли на шестое место.