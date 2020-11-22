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​«Манчестер Сити» отказался от идеи подписать Месси

22 Ноября 2020, 16:29,

Depositphotos

«Манчестер Сити» считался главным претендентом на Лионеля Месси прошлым летом, когда футболист хотел покинуть «Барселону». Действующий контракт аргентинца истекает в конце сезона, то есть этой зимой любой зарубежный клуб может подписать с ним предварительный контракт или даже приобрести по сниженной цене.

Тем не менее, «Манчестер Сити» отказался от идеи подписания Месси. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на Семру Хантер – эксперта по испанскому футболу. По её данным, «горожане» отказались от Месси по несколькими причинам. Речь идёт о возрасте Лионеля и финансовых деталях сделки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси
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