​«Манчестер Сити» отказался от идеи подписать Месси

«Манчестер Сити» считался главным претендентом на Лионеля Месси прошлым летом, когда футболист хотел покинуть «Барселону». Действующий контракт аргентинца истекает в конце сезона, то есть этой зимой любой зарубежный клуб может подписать с ним предварительный контракт или даже приобрести по сниженной цене.

Тем не менее, «Манчестер Сити» отказался от идеи подписания Месси. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на Семру Хантер – эксперта по испанскому футболу. По её данным, «горожане» отказались от Месси по несколькими причинам. Речь идёт о возрасте Лионеля и финансовых деталях сделки.