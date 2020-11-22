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Жиру допускает уход из «Челси» в январе

22 Ноября 2020, 15:33,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу того факта, что он получает мало игровой практики.

В сезоне 2020/2021 Жиру провёл 157 минут на поле в семи матчах за «Челси». На счету нападающего один гол.

«Я хорошо осведомлён о своей ситуации. Меня это беспокоит, потому что я чувствовал, что буду регулярно играть за «Челси». Особенно после того, как я провёл хороший сезон и внёс свой вклад в получение путёвки в Лигу чемпионов.

В начале сезона я думал, что всё ещё могу помогать команде, однако моё игровое время сокращается. Придётся что-то менять или принимать решение в январе», - сказал Жиру в интервью Telefoot.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Оливье Жиру
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