Жиру допускает уход из «Челси» в январе

Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу того факта, что он получает мало игровой практики.

В сезоне 2020/2021 Жиру провёл 157 минут на поле в семи матчах за «Челси». На счету нападающего один гол.

«Я хорошо осведомлён о своей ситуации. Меня это беспокоит, потому что я чувствовал, что буду регулярно играть за «Челси». Особенно после того, как я провёл хороший сезон и внёс свой вклад в получение путёвки в Лигу чемпионов.

В начале сезона я думал, что всё ещё могу помогать команде, однако моё игровое время сокращается. Придётся что-то менять или принимать решение в январе», - сказал Жиру в интервью Telefoot.