Жиру допускает уход из «Челси» в январе

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22 Ноября 2020, 15:33,
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу того факта, что он получает мало игровой практики.
В сезоне 2020/2021 Жиру провёл 157 минут на поле в семи матчах за «Челси». На счету нападающего один гол.
«Я хорошо осведомлён о своей ситуации. Меня это беспокоит, потому что я чувствовал, что буду регулярно играть за «Челси». Особенно после того, как я провёл хороший сезон и внёс свой вклад в получение путёвки в Лигу чемпионов.
В начале сезона я думал, что всё ещё могу помогать команде, однако моё игровое время сокращается. Придётся что-то менять или принимать решение в январе», - сказал Жиру в интервью Telefoot.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Оливье Жиру