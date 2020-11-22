Клопп: Откажусь, если позовут в сборную Германии

Йоахим Лёв остаётся тренером сборной Германии, хотя поражение от Испании со счётом 0:6 привело к множеству слухов. Так, Бундестим связывали с Юргеном Клоппом, более пяти лет работающим в «Ливерпуле».

«Возглавить сборную Германии? Может быть, в будущем, но сейчас нет, потому что сейчас у меня нет времени. У меня есть работа – кстати, довольно напряжённая.

Я не уверен, что кто-то всерьёз думал о том, чтобы меня пригласить. Если они не знают, я работаю в «Ливерпуле». Мне это нравится, и я за многое здесь отвечаю. Я не пойду искать другую задачу», - приводит слова Клоппа Mirror.

В воскресенье «Ливерпуль» Клоппа сыграет против «Лестера».