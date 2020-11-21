​Гвардиола: «АПЛ сделала из меня более сильного тренера»

Хосеп Гвардиола работает в Англии вот уже четыре с лишним года. Несколько дней назад испанец продлил свой контракт с «Манчестер Сити» до средины 2023 года.

«Английский футбол увлекателен, потому что в здесь в одной лиге собрано множество разных культур. За время работы здесь я многому научился как тренер. Я стал более сильным тренером, наблюдая за невероятными коллегами и невероятными футболистами из Премьер-лиги. Так что я могу просто сказать спасибо за эту возможность. Я собираюсь оставаться здесь подольше, наслаждаться этим и продолжать учиться», - сказал Гвардиола Sky Sports.