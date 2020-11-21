Гвардиола имел предложения от «Ювентуса» и «ПСЖ»

Испанский инсайдер Гильем Балаге рассказал о предложениях, которые имел главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

По словам журналиста, 49-летнего наставника хотели пригласить туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ», однако специалист решил подписать новый трудовой договор с манкунианцами. Контракт Гвардиолы рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

Испанец занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016-го года. Под его руководством «горожане» выиграли восемь трофеев.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги манкунианцы занимают лишь десятое место после семи матчей. На счету подопечных Гвардиолы 12 баллов.