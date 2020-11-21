Клопп высказался о возможных трансферах «Ливерпуля» в январе

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможных трансферах клуба в январе.

«Я пока не знаю о наших действиях в зимнее трансферное окно. Понятно, что мы будем искать решения, чтобы закрыть пробоину в обороне. Но пока не знаю, сможем ли мы кого-то подписать, даже если сильно захотим. Сейчас я использую тех игроков, которые есть в обойме. Рад предоставить им шанс», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.

Напомним, что из-за травм в лазарет угодили защитники мерсисайдцев Виргил ван Дейк, Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в таблице.