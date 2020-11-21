Лапорт: «Все рады, что Гвардиола остаётся»

Защитник Эмерик Лапорт, выступающий в составе «Манчестер Сити», отреагировал на продление контракта между манкунианцами и главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«В команде все рады, что Гвардиола остается. Все видели, какую работу он проделывает в «Манчестер Сити». На его счету много трофеев, команда имеет 73% побед.

Под его руководством мы значительно улучшили уровень игры, поэтому я очень рад, что он остался», - цитирует Лапорта пресс-служба клуба.

Новый контракт испанского специалиста рассчитан до 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 12 очков и занимает десятое место в таблице.