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Сиссоко – о Моуринью: «Хорошо иметь тренера, который умеет побеждать»

21 Ноября 2020, 00:44,

Global Look Press

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко лестно высказался о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.

«Хорошо иметь тренера, который умеет побеждать. Всё просто. Все клубы хотят завоевывать трофеи и побеждать каждую неделю. Очевидно, что все команды хотели бы играть в красивый футбол, забивать много голов и не позволять сопернику забивать, но главной целью всегда будет победа. Моуринью добивался их очень много раз, к тому же он отлично понимает, как осложнить жизнь своему сопернику», - цитирует Сиссоко ABola.

«Тоттенхэм» после восьми туров с семнадцатью очками занимает второе место в чемпионате Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Мусса Сиссоко
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