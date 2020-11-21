Сиссоко – о Моуринью: «Хорошо иметь тренера, который умеет побеждать»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко лестно высказался о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.

«Хорошо иметь тренера, который умеет побеждать. Всё просто. Все клубы хотят завоевывать трофеи и побеждать каждую неделю. Очевидно, что все команды хотели бы играть в красивый футбол, забивать много голов и не позволять сопернику забивать, но главной целью всегда будет победа. Моуринью добивался их очень много раз, к тому же он отлично понимает, как осложнить жизнь своему сопернику», - цитирует Сиссоко ABola.

«Тоттенхэм» после восьми туров с семнадцатью очками занимает второе место в чемпионате Англии.