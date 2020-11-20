Анчелотти: «Я хотел бы вновь поработать с Хедирой»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «ирисок» к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.

«У меня прекрасные воспоминания о работе с Хедирой в «Реале», он является фантастическим профессионалом. Я бы хотел поработать с ним вновь, но он не единственный. За свою карьеру я тренировал много сильных игроков, у меня прекрасные воспоминания о них. Но я не могу сказать, что все они перейдут в «Эвертон», - цитирует Анчелотти Sky Sport Germany.

Хедира не принимал участия в матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Контракт Хедиры с туринским клубом истекает 30 июня 2021 года.