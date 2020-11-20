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Анчелотти: «Я хотел бы вновь поработать с Хедирой»

20 Ноября 2020, 23:44,

Global Look Press

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «ирисок» к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.

«У меня прекрасные воспоминания о работе с Хедирой в «Реале», он является фантастическим профессионалом. Я бы хотел поработать с ним вновь, но он не единственный. За свою карьеру я тренировал много сильных игроков, у меня прекрасные воспоминания о них. Но я не могу сказать, что все они перейдут в «Эвертон», - цитирует Анчелотти Sky Sport Germany.

Хедира не принимал участия в матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне. Контракт Хедиры с туринским клубом истекает 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти, Сами Хедира
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