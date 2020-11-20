Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бьелса: «Арсенал» - одна из лучших команд АПЛ»

20 Ноября 2020, 23:32,

Global Look Press

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса пообщался с прессой перед матчем девятого тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Арсенал» - одни из лучших команд в лиге. У них есть сильные игроки во всех линиях. У них есть тренер, который прививает команде стиль, отличающий её от всех остальных. Команда здорово выполняет его установку. Если вы внимательно посмотрите на «Арсенал» с точки зрения тактики, то увидите то, чего нет ни в одной команде», - цитирует Бьелсу Football London.

Матч между «Лидсом» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 22 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Марсело Бьелса
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён