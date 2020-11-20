Бьелса: «Арсенал» - одна из лучших команд АПЛ»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса пообщался с прессой перед матчем девятого тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Арсенал» - одни из лучших команд в лиге. У них есть сильные игроки во всех линиях. У них есть тренер, который прививает команде стиль, отличающий её от всех остальных. Команда здорово выполняет его установку. Если вы внимательно посмотрите на «Арсенал» с точки зрения тактики, то увидите то, чего нет ни в одной команде», - цитирует Бьелсу Football London.

Матч между «Лидсом» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 22 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.