Бьелса: «Арсенал» - одна из лучших команд АПЛ»

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20 Ноября 2020, 23:32,
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса пообщался с прессой перед матчем девятого тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Арсенал» - одни из лучших команд в лиге. У них есть сильные игроки во всех линиях. У них есть тренер, который прививает команде стиль, отличающий её от всех остальных. Команда здорово выполняет его установку. Если вы внимательно посмотрите на «Арсенал» с точки зрения тактики, то увидите то, чего нет ни в одной команде», - цитирует Бьелсу Football London.
Матч между «Лидсом» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 22 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Марсело Бьелса