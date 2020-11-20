Клопп: «Травма ван Дейка случилась из-за странного решения одного человека»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме защитников клуба Джо Гомеса и Виргила ван Дейка.

«Когда физиотерапевт сказал мне о травме Гомеса, то мы сразу поняли, что это серьёзно. Не было никакой надежды, что это небольшое повреждение. Травмы – неотъемлемая часть как для футболистов, так и для тренеров. Стоит беспокоиться о том, как они происходят.

Вы можете посмотреть на травму ван Дейка, это не из-за напряженного графика. Это произошло из-за очень странного действия одного человека – Пикфорда. Что касается Гомеса, то эта травма связана с насыщенным календарем. Это то, о чем нам нужно думать. Сейчас я не оправдываюсь, а просто объясняю ситуацию», - цитирует Клоппа Daily Mail.