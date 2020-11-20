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Агент: «Возвращение во Францию не является приоритетом для Жиру»

20 Ноября 2020, 21:28,

Global Look Press

Агент нападающего «Челси» Оливье Жиру Майкл Мануэльо прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента во Францию.

«Оливье уже отвечал на этот вопрос раньше. Возвращение во Францию не является для него приоритетом. Конечно, всё возможно. Но нужно открывать для себя и нечто новое. Он уже становился чемпионом Франции с «Монпелье». Сейчас он не просто находится в поисках игрового времени, Оливье хочет получать удовольствие. Так что он готов открывать для себя нечто новое», - цитирует Мануэльо RMC.

В последнее время Жиру не получает достаточное количество игровой практики с «Челси», его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Оливье Жиру
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