Агент: «Возвращение во Францию не является приоритетом для Жиру»

Агент нападающего «Челси» Оливье Жиру Майкл Мануэльо прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента во Францию.

«Оливье уже отвечал на этот вопрос раньше. Возвращение во Францию не является для него приоритетом. Конечно, всё возможно. Но нужно открывать для себя и нечто новое. Он уже становился чемпионом Франции с «Монпелье». Сейчас он не просто находится в поисках игрового времени, Оливье хочет получать удовольствие. Так что он готов открывать для себя нечто новое», - цитирует Мануэльо RMC.

В последнее время Жиру не получает достаточное количество игровой практики с «Челси», его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.