Агент: «Возвращение во Францию не является приоритетом для Жиру»

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20 Ноября 2020, 21:28,
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Агент нападающего «Челси» Оливье Жиру Майкл Мануэльо прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента во Францию.
«Оливье уже отвечал на этот вопрос раньше. Возвращение во Францию не является для него приоритетом. Конечно, всё возможно. Но нужно открывать для себя и нечто новое. Он уже становился чемпионом Франции с «Монпелье». Сейчас он не просто находится в поисках игрового времени, Оливье хочет получать удовольствие. Так что он готов открывать для себя нечто новое», - цитирует Мануэльо RMC.
В последнее время Жиру не получает достаточное количество игровой практики с «Челси», его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Оливье Жиру