​Павлюченко вспомнил, как Бэйла освистывали фанаты «Тоттенхэма»

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20 Ноября 2020, 18:24,
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Экс-футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил о своих выступлениях за английский клуб.
«Когда я пришёл, Бэйл и Модрич сидели на замене. С Бэйлом вообще ситуация была странная. Когда он выходит на замену, стадион вставал, и фанаты свистели и кричали: «Куда вы его выпускаете?».
35 тысяч фанатов свистят, и я не понимал почему. Оказывается, в десяти играх подряд «Тоттенхэм» проигрывал, если Бэйл выходил. Фанаты решили, что это такая чёрная метка, и свистели, уже когда Гарет майку надевал», - рассказал Павлюченко в «Коммент.Шоу».
Роман Павлюченко играл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2011 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Роман Павлюченко