​У Гвардиолы снова спросили о трансфере Месси в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ходе пресс-конференции получил вопрос о возможности трансфера Лионеля Месси.

«Месси – игрок «Барселоны». Если вам интересно моё мнение, то я испытываю огромную благодарность по отношению к «Барселоне» за всё то, что они дали мне. Я хочу, чтобы Лео завершил свою карьеру там. Я не знаю, что будет, когда его контракт истечёт. Трансферный рынок открывается в июне», - цитирует Гвардиолу журналист Саймон Стоун в Twitter.

Добавим, что в четверг было объявлено о продлении контракта Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» до конца июня 2023 года.