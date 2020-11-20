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​У Гвардиолы снова спросили о трансфере Месси в «Манчестер Сити»

20 Ноября 2020, 17:36,

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ходе пресс-конференции получил вопрос о возможности трансфера Лионеля Месси.

«Месси – игрок «Барселоны». Если вам интересно моё мнение, то я испытываю огромную благодарность по отношению к «Барселоне» за всё то, что они дали мне. Я хочу, чтобы Лео завершил свою карьеру там. Я не знаю, что будет, когда его контракт истечёт. Трансферный рынок открывается в июне», - цитирует Гвардиолу журналист Саймон Стоун в Twitter.

Добавим, что в четверг было объявлено о продлении контракта Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» до конца июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола
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